İstanbul Valiliği açıkladı! 2 bin 103 düzensiz göçmen yakalandı!

İstanbul Valiliği, sosyal medya hesabından duyurdu. Açıklamaya göre, son bir haftada yapılan denetimlerde 944 Suriye, 347 Afganistan, 45 Pakistan ve farklı uyruklardan 767 olmak üzere, toplam 2 bin 103 düzensiz göçmenin yakalandı.

SINIR DIŞI EDİLME İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “İlimizde göçmen kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimler devam etmektedir. Esenyurt ilçemizde 1 Ocak-31 Mayıs 2022 tarihleri arasında 813 düzensiz göçmen yakalanmış ve sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir."

"31 Mayıs-7 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılan denetimlerde; 944 Suriye, 347 Afganistan, 45 Pakistan ve farklı uyruklardan 767 olmak üzere, toplam 2 bin 103 düzensiz göçmen, kolluk birimlerimizce sınır dışı edilmek üzere Tuzla Geri Gönderme Merkezine teslim edilmiştir. Bugün itibariyle yılbaşından beri Esenyurt ilçemizden Geri Gönderme Merkezine teslim edilen toplam düzensiz göçmen sayısı 2 bin 916 olmuştur.”

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