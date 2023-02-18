İstanbul Valiliği açıkladı! 93 riskli okula tahliye kararı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası tüm Türkiye'de depreme karşı önlem alınmaya başlandı. Büyük İstanbul depremine karşı önlem alınması gerektiğini belirten vatandaşların uyarılarını dikkate alan İstanbul Sismik Riskin Azaltılması Projesi (İSMEP) kapsamında eğitim kurumlarıyla ilgili yapılan çalışmalar hakkında İstanbul Valiliği açıklamada bulundu.

93 RİSKLİ OKUL TAHLİYE KARARI

Valilik 128 riskli okulun 35'indeki öğrencilerin başka okullara nakledilerek okullardaki güçlendirme ve yeniden yapım proje çalışmalarına başlandığı belirtilen açıklamada son durum ise şu şekilde; "Bugün itibarıyla geriye kalan 93 riskli okulumuzun etüt çalışmaları neticesinde, 76 okulumuzun yıkılıp yeniden yapılması; 17'sinin de güçlendirilmesi kararlaştırıldı. 20 Şubat 2023 Pazartesi Günü itibarıyla, bu riskli 93 okul ve eğitim kurumumuzdaki öğrencilerimiz ilçe kaymakamlıklarımız, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimizin koordinasyonuyla depreme güvenli okullara nakledilerek, eğitim öğretim görmeye devam edeceklerdir. Bu okullarımız, ihtiyaca göre taşımalı eğitim kapsamına alınacaktır." ifadelerinde bulundu. Valilik 93 okulda 51 bin 995 öğrenci ve 2 bin 765 öğretmenin bulunduğunu söyledi. Bu kapsamda tahliye edilen okullarda okuyan öğrenciler başka okullara nakledilecek.