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İstanbul Valiliği açıkladı: HES kodu kullanımı zorunlu hale geldi!

İstanbul Valiliği, 23 Eylül tarihinden itibaren tüm kamu kurumlarına girmeden önce HES kodu alınması gerektiğini duyurdu.

İstanbul Valiliği açıkladı: HES kodu kullanımı zorunlu hale geldi!

İstanbul Valiliği'nin yaptığı yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı karara göre 23 Eylül Çarşamba gününden itibaren Hayat Eve Sığar (HES) kodu kullanımı zorunlu hale getirildiği belirtildi. 

Buna göre, Valilik, Kaymakamlıklar, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro II. Bölge Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlükleri ve İlçe Tapu Müdürlükleri’ne randevu talepleri öncesi ve bu kurumlara girişlerde HES kodu almak zorunlu oldu. Kurala uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacak.

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

“Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulamasının 23.09.2020 Çarşamba gününden itibaren; Valilik, Kaymakamlıklar, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro II. Bölge Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlükleri ve İlçe Tapu Müdürlüklerine randevu talepleri öncesi ve bu kurumlara girişlerde zorunlu olarak kullanılması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararları alınmıştır."



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