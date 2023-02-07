İstanbul Valiliği duyurdu! Kamuda çalışan o memurlar idari izinli sayılacak

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre İstanbul'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve kuvvetli rüzgârla birlikte tipi beklendiğinin belirtildiği ifade edildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Alınan meteorolojik raporlar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle;

Sağlık kurumlarında görevli olanlar hariç;

1. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personel ile

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2.Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kadın personelimizden 10 ve daha küçük yaşta çocuğu bulunanlar,

8 Şubat 2023 Çarşamba günü herhangi bir işleme gerek kalmaksızın Bir (1) gün süreyle İDARİ İZİNLİ sayılacaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."