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İstanbul Valiliği duyurdu! Pendik İlçe Emniyet Müdürü görevine Murat Milletsever getirildi

İstanbul Valiliği tarafından yayınlanan basın açıklamasında Emniyet Genel Müdürlüğü 2021 yılı yaz dönemi atamaları paylaşıldı. Yapılan yazılı açıklama kapsamında Pendik İlçe Emniyet Müdürü Barış Çukur'un yerine 2. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde olan Murat Milletsever getirildi.

İstanbul Valiliği duyurdu! Pendik İlçe Emniyet Müdürü görevine Murat Milletsever getirildi

2021 yılı İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki görev değişimleri İstanbul Valiliği'nin resmi internet sayfasından duyuruldu. Yapılan atamalarda Pendik İlçe Emniyet Müdürü Barış Çukur'un yerine Murat Milletsever getirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü 2021 yılı yaz dönemi atamalarıyla İstanbul'da görevli 32 emniyet müdürü ve emniyet amiri çeşitli illere tayin olup 12 emniyet müdürü ve emniyet amirinin de İstanbul'a atamaları gerçekleştirildi.

MURAT MİLLETSEVER GÖREVE ATANDI

İstanbul Valiliği'nin resmi internet sayfasından yaptığı açıklamada İstanbul ilçelerindeki atamaların listesi verildi. Yapılan düzenlemede 2018 yılında atanan Pendik İlçe Emniyet Müdürü Barış Çukur'un yerine Murat Milletsever getirildi.

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