İstanbul Valiliği duyurdu: Taksim metro girişi saat 14.00’te kapatılacak
İstanbul Valiliği, Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonu meydan girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattının, 8 Mart (bugün) saat 14.00'dan itibaren işletmeye kapatılacağını duyurdu.
Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonu meydan girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı, bugün 14.00 itibarıyla işletmeye kapatılacak.
Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan duyuru şöyle;
“İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonu Meydan girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı 8 Mart saat 14.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır”