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İstanbul Valiliği duyurdu: Taksim metro girişi saat 14.00’te kapatılacak

İstanbul Valiliği, Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonu meydan girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattının, 8 Mart (bugün) saat 14.00'dan itibaren işletmeye kapatılacağını duyurdu.

İstanbul Valiliği duyurdu: Taksim metro girişi saat 14.00’te kapatılacak

Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonu meydan girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı, bugün 14.00 itibarıyla işletmeye kapatılacak.

Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan duyuru şöyle;

“İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonu Meydan girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı 8 Mart saat 14.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır”

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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