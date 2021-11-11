İstanbul Valiliği duyurdu: Yarın o yollar kapalı olacak! İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Türk Konseyi Sekretaryası'nın yeni resmi merkez binasının açılış programı sebebiyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Türk Konseyi 8. Zirvesi ve Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Türk Konseyi Sekretaryası'nın yeni resmi merkez binasının açılış programı sebebiyle bazı yollar trafiğe kapalı olacak. TRAFİĞE KAPATILACAK OLAN YOLLAR Türk Konseyi Sekretaryası'nın yeni resmi merkez binasının açılış programı sebebiyle, Yarın 10.00-13.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yolları valilik, "Dostluk Yurdu Sokak. Boyacı Ahmet Sokak. Sirkeci Tramvay Durağı dahil Çemberlitaş Tramvay arası tramvay seferleri olmayacak." açıklaması ile duyurdu. Alternatif güzergah olarak Peykhane Caddesi belirlendi. trafik