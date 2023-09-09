İstanbul Valiliği: "Esenyurt’ta meydana gelen olayda firari şahıs yakalandı"

İstanbul Esenyurt'ta çocuklarının kavga etmesi sonrasında yabancı uyruklu 1 şahsın komşusunu sokak ortasında bıçaklayarak ölümüne neden olduğu olaya ilişkin İstanbul Valiliği, "İl Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışma sonucu...

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
İstanbul Valiliği: "Esenyurt’ta meydana gelen olayda firari şahıs yakalandı"

İstanbul Esenyurt'ta çocuklarının kavga etmesi sonrasında yabancı uyruklu 1 şahsın komşusunu sokak ortasında bıçaklayarak ölümüne neden olduğu olaya ilişkin İstanbul Valiliği, "İl Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışma sonucu yabancı uyruklu firari şüpheli (A.H.) yakalanmıştır" açıklamasında bulundu.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi 1218. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde oynayan biri yabancı uyruklu olan 2 çocuk arasında kavga çıktı. Oğlunun kavga ettiğini gören Nihat T. (29), yabancı uyruklu çocuğa kızmaya başladı. Çocuk, yan sokaktaki evlerine giderek babasına durumu anlattı. Sokağa giden yabancı uyruklu A.H. isimli şahıs, Nihat T. ile bir süre tartıştıktan sonra elindeki bıçak ile göğsünden iki kez bıçakladı. Şahıs olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye götürülen Nihat T., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Konuya ilişkin yazılı açıklamada bulunan İstanbul valiliği şüpheli şahsın yakalandığını bildirdi. Yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul'un Esenyurt ilçesi Bağlarçeşme Mahallesi'nde 08.09.2023 tarihinde meydana gelen olayda N.T. isimli vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışma sonucu yabancı uyruklu firari şüpheli (A.H.) yakalanmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kahramanmaraş’ta feci kazanın görgü tanıkları olayı anlattı
Kahramanmaraş’ta feci kazanın görgü tanıkları olayı anlattı
Adıyaman'da kuduz alarmı! Köye giriş çıkışlar 6 ay yasaklandı!
Adıyaman'da kuduz alarmı! Köye giriş çıkışlar 6 ay yasaklandı!
Bursa’da iki grup genç arasında dehşet veren kavga! Satır ve bıçaklar konuştu
Bursa’da iki grup genç arasında dehşet veren kavga! Satır ve bıçaklar konuştu
Akıllara durgunluk veren hırsızlık: Kaza yaptılar ama çalmaktan vazgeçmediler
Akıllara durgunluk veren hırsızlık: Kaza yaptılar ama çalmaktan vazgeçmediler
Son Haberler
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı
Romanya’da Rusya’ya ait İHA parçaları bulunduğu iddiası
Romanya’da Rusya’ya ait İHA parçaları bulunduğu iddiası
MSB, TSK’ya yönelik yapılan açıklamalara tepki gösterdi
MSB, TSK’ya yönelik yapılan açıklamalara tepki gösterdi
G20 Liderler Sonuç Bildirisi yayımlandı
G20 Liderler Sonuç Bildirisi yayımlandı
Mezarlıkta can pazarı! Freni patlayan kamyon defin için bekleyen kalabalığın arasına daldı! 5 ölü, 25 yaralı var
Mezarlıkta can pazarı! Freni patlayan kamyon defin için bekleyen kalabalığın arasına daldı! 5 ölü, 25 yaralı var
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Çok Okunanlar
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Fıkra gibi dükkan! Görenler gülmeden geçemiyor! "Taze Yomurta tavuk yeni etti"
Fıkra gibi dükkan! Görenler gülmeden geçemiyor! "Taze Yomurta tavuk yeni etti"
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Ünlü oyuncu rolüne kendini fazla kaptırdı, hırsızlık yapmakla kalmadı, havalimanını bir birine kattı
Ünlü oyuncu rolüne kendini fazla kaptırdı, hırsızlık yapmakla kalmadı, havalimanını bir birine kattı
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda binada yerle bir oldu!
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda binada yerle bir oldu!
Sokakta kediyi seven küçük çocuk arabanın altına kalarak feci şekilde can verdi, o korkunç anlar kameraya yansıdı
Sokakta kediyi seven küçük çocuk arabanın altına kalarak feci şekilde can verdi, o korkunç anlar kameraya yansıdı
Isparta'da dolandırıcılık yapan şahıs tutuklandı! Kendisini beyaz eşya tamircisi olarak tanıtıyordu!
Isparta'da dolandırıcılık yapan şahıs tutuklandı! Kendisini beyaz eşya tamircisi olarak tanıtıyordu!
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!