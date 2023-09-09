İstanbul Valiliği: "Esenyurt’ta meydana gelen olayda firari şahıs yakalandı"

İstanbul Esenyurt'ta çocuklarının kavga etmesi sonrasında yabancı uyruklu 1 şahsın komşusunu sokak ortasında bıçaklayarak ölümüne neden olduğu olaya ilişkin İstanbul Valiliği, "İl Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışma sonucu yabancı uyruklu firari şüpheli (A.H.) yakalanmıştır" açıklamasında bulundu.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi 1218. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde oynayan biri yabancı uyruklu olan 2 çocuk arasında kavga çıktı. Oğlunun kavga ettiğini gören Nihat T. (29), yabancı uyruklu çocuğa kızmaya başladı. Çocuk, yan sokaktaki evlerine giderek babasına durumu anlattı. Sokağa giden yabancı uyruklu A.H. isimli şahıs, Nihat T. ile bir süre tartıştıktan sonra elindeki bıçak ile göğsünden iki kez bıçakladı. Şahıs olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye götürülen Nihat T., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Konuya ilişkin yazılı açıklamada bulunan İstanbul valiliği şüpheli şahsın yakalandığını bildirdi. Yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul'un Esenyurt ilçesi Bağlarçeşme Mahallesi'nde 08.09.2023 tarihinde meydana gelen olayda N.T. isimli vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışma sonucu yabancı uyruklu firari şüpheli (A.H.) yakalanmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)