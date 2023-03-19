İstanbul Valiliği HDP'nin düzenlediği Nevruz kutlamalarında 224 şahsın gözaltına alındığını duyurdu!

İstanbul'da bugün düzenlenecek olan ve HDP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Nevruz kutlamalarında bazı şahısların taşkınlık çıkarttığı ve yasaklı bayrak ve flamaları miting alanına getirmeleri nedeniyle İstanbul Valiliği, 224 şahısın yakalandığını açıkladı.

224 ŞAHIS GÖZ ALTIN ALINDI

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Fatih ilçemiz Yenikapı Miting Alanı’nda, bugün HDP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Nevruz Kutlaması' açık hava toplantısı sırasında; alana yasadışı pankart ve flama sokmaya çalışan, yasadışı slogan atarak taşkınlık çıkaran 224 şahıs hakkında güvenlik güçlerimizce yakalama işlemi uygulanmıştır. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir” denildi.