İstanbul Valiliği uyardı: Dikkatli ve tedbirli olunmalı

AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ardından İstanbul Valiliği'nden de İstanbul için yağış uyarısı yapıldı.

İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, 23 Haziran Salı günü sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

YARIN SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLACAK

İstanbul Valiliği, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da ve bölge genelinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği kaydedilerek, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

MGM'den İstanbul'a 'sarı' uyarı

"HAVA DURUMU POTANSİYEL TEHLİKEDİR"

Ayrıca, meteouyarı kodunun sarı olduğu belirtilen paylaşımda, "Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır." denildi.

İstanbul Valiliği'nin paylaşımı: