İstanbul Valiliğinden açıklama

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, 31 Mart seçimlerinden sonra okulların hazır hale getirilmesi amacıyla 1 Nisan Pazartesi günü okulların tatil edileceğini, görevli yönetici ve öğretmenlerin de izinli sayılacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından bütün valiliklere gönderilen 29 Mart 2019 tarih ve 6453800 sayılı yazı ile; 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde eğitim kurumlarının oy kullanamaya imkan verecek şekilde düzenleneceği, oy sayım işlemlerinin akşam saatlerinden tamamlanacağı, bu nedenle aynı gün içerisinde eğitime hazır hale getirilmesinin mümkün olmayacağı belirtilerek, Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarının eğitim öğretime hazır hale getirilmeleri için 1 Nisan Pazartesi günü tatil edileceği, görevli yönetici ve öğretmenlerin de izinli sayılacağı bildirilmiştir."

Kaynak: AA