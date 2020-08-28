İstanbul Valiliği'nden aşırı sıcaklar konusunda kritik uyarı!

İstanbul Valiliği twitter hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda İstanbul'da Cuma gününden itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği yönünde bir açıklamada bulundu.

Valilik paylaşımında ''Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre kentte bugünden itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor'' dedi.

Marmara Bölgesi’nde yağış beklenmiyor. Sıcak havanın bugün, hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca etkili olması bekleniyor.

İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; 28 Ağustos (Cuma) gününden itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.https://t.co/XxFVUkdWwi pic.twitter.com/Z8y8uOpl60 — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) August 27, 2020

SICAK ÇARPMASINA KARŞI DİKKAT

İstanbul Valiliği de vatandaşlara çağrı yaparak sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşları sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Önümüzdeki günlerde İstanbul’da görülmesi beklenen en yüksek sıcaklıklar, 31-33 derece civarında olacak.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜSTÜNDE

Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te hava sıcaklıklarının yarından itibaren gelecek hafta sonuna kadar mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde sıcaklıklar yarından itibaren 6 ile 8 derece artacak.

ORTA KARADENİZ

Hafta sonu Orta Karadeniz Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının kıyı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 3 derece, iç kesimlerde ise 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık Amasya'da 40, Kastamonu'da 38, Tokat'ta 40, Samsun ve Sinop'ta 29 derece olacak.

KONYA, KARAMAN, NİĞDE VE AKSARAY

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da sıcaklıkların, hafta sonundan itibaren artarak mevsim normallerinin 3 ile 6 derece üzerine çıkmasının beklendiği açıklandı.

ANTALYA, MUĞLA, ISPARTA VE BURDUR

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece artacağı açıklandı. Bölgede hafta boyunca yağış beklenmiyor.

Açıklamada, yüksek sıcaklık ve düşük nemden dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

ORTA ANADOLU

Sıcaklıkların Karadeniz'e kıyı illerde mevsim normallerinin 2 ila 3 derece, diğer yerlerde ise 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat ve Sivas illerinde cuma gününden itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkarak gelecek hafta sonuna kadar yüksek seyretmesi bekleniyor.