İstanbul Valiliğinden bir uyarı daha: Vatandaşların uyması gereken tedbirler sıralandı!

İstanbul Valiliği, hafta sonu kentte yaşanması beklenen yoğun kar yağışı ve soğuk hava sebebiyle kent sakinlerini bir kez daha uyardı. Yayımlanan basın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

İlimizde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü’nden alınan hava tahmin raporlarına göre “14 Şubat 2021 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde başlayacak olan yağışların, kıyı kesimlerde de zaman zaman kar şeklinde olması beklendiği, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri, kar yağışının aralıklarla devam edeceğinin tahmin edildiği” bildirilmiştir.

Sıcaklıkların 15 Şubat 2021 Pazartesi günü hissedilir derecede azalarak, 3 dereceye kadar düşmesi beklenmektedir.

Kar yağışının olumsuz etkilerine karşı ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları gerekli tedbirleri almaları konusunda; İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 10.11.2020 tarih ve 2020/2 Sayılı “Kış Tedbirleri Genelgesi” ile Valiliğimizin 12.10.2020 tarihli “Kış Mevsiminde Alınacak Tedbirler Konulu Genelge” ile uyarılmışlardır.

Olumsuz hava şartlarının ilimizi terk edeceği ana kadar ilgili kurum ve kuruluşlar, 24 saat esasına göre görev yapacaklardır.

Kar yağışı, don, buzlanmanın ve ani sıcaklık düşüşü nedeniyle vatandaşlarımızın günlük yaşantısını olumsuz yönde etkilememesi için, aşağıdaki tedbirlerin uygulanması kararlaştırılmıştır.

Vatandaşlarımızın, soğuk hava, kar yağışı, don ve buzlanmanın etkili olduğu gün ve saatlerde;

Resmi Kurum ve Kuruluşlar tarafından yapılan/yapılacak uyarıları takip etmeleri ve bu uyarılarda belirtilen hususlara riayet etmeleri,

Sokakta kalan, evsiz kişilerin ALO 112, 153, 155, 156, 183 ihbar hatları veya Kaymakamlıklarımıza bildirilmesi,

Zorunlu olmadıkça vatandaşlarımızın özel araçları ile trafiğe çıkmamaları, araçlarında mutlaka zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları, araçların teknik yönden gerekli kontrollerini yaptırmaları,



Kural dışı ve trafik seyrini tehlikeye atacak davranışlardan kaçınmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları,

Sürücülerimizin özellikle emniyet şeritlerini kullanmamaları ve bu hususta hassasiyet göstermeleri, ayrıca trafiğin yoğun olduğu zamanlarda alternatif güzergâhları kullanmaları, arıza hallerinde araçların sürücüler tarafından terk edilmemesi ve acil çağrı için 112 Acil Çağrı Merkezi, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma, 158 Sahil Güvenlik ve 159 Karayolları telefon numaralarını aramaları,

Elektrik kesintisi ve buna bağlı olarak oluşacak su kesintisi, ısınma ve aydınlatma gibi günlük ihtiyaçların karşılanması hususunda tedbirli ve dikkatli olmaları,

Görevli ekiplerin çalışmalarını kolaylaştırmak için site, apartman ve işyeri sorumlu yönetici ve sahiplerinin mevcut alanlarını, giriş ve çıkış yollarını kar ve buzdan temizlemeleri,

Soğuk ve yağışlı hava şartları nedeniyle, yemek ve su bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının da olduğu düşünülerek, kapı önlerine mama ve su bırakılması,

Ani sıcaklık düşüşlerinin yaşandığı ve olumsuz hava şartlarının hüküm sürdüğü günlerde, sağlık yetkililerinin önerdiği gibi; yaşlı, çocuk, hamile, kalp ve akciğer hastalığı olan vatandaşlarımızın mecbur kalmadıkça dışarı çıkmaması,



Soba ile ısınan konutlarda baca zehirlenmelerine karşı sobaların dikkatli kullanılması,

Gribal enfeksiyon geçiren vatandaşlarımızın, toplu halde bulunulan mekânlara girmemeleri,

can ve mal güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir.

Vatandaşlarımızın ihtiyaç halinde 112 Acil Çağrı Merkezi, İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün (İstanbul AFAD) 0212 455 56 63 ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) 0212 444 25 66 numaralı telefonlarını aramaları gerekmektedir.

Kamuoyunun saygıyla duyurulur. 11.02.2021- Saat: 17.30