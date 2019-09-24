İstanbul Valiliği'nden deprem açıklaması 

İSTANBUL Valiliği Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığı belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre; Marmara Denizi Silivri Marmara Ereğlisi açıklarında, bugün saat 11.00'de 4.6 Mw şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

DHA