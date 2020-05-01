İstanbul Valiliğinden DİSK önündeki müdahaleye ilişkin açıklama:

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, DİSK önünden Taksim Meydanı'na izinsiz yürümek isteyen grubun uyarıları dikkate almayarak görevli polis memurlarına mukavemette bulunduğunu, savcı talimatı ile gözaltı işlemi uygulanan bu kişilerin ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakmak üzere 9 başvuru yapıldığı belirtildi.

Konfederasyonlar ve sendikalar tarafından yapılan başvuruların Valilik tarafından değerlendirilerek, sosyal mesafe kuralına uymak kaydıyla tamamına izin verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve konfederasyonlar tarafından 30 Nisan 2020 tarihinde Kazancı Yokuşu'na bu kapsamda çiçek bırakılmıştır. Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakma talebiyle başvuru yapan Birleşik Kamu-İş, Enerji-Sen, Hak-İş, Hak-Sen, Nakliyat-İş, Sahim-Sen, Sime-Sen ve Türk-İş, önceden kararlaştırılan şekilde bugün faaliyetlerini gerçekleştirmişlerdir. Ancak DİSK Genel Merkez binasındaki sendika yetkilileri tarafından, çelenk bırakmak için toplu olarak Taksim Meydanı'na yürümek istedikleri bildirilmiştir. Talepte bulunanlara Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olduğu, yapılmak istenen yürüyüşün sosyal mesafenin korunmasıyla ilgili kurallara uygun olmadığı, diğer sendikaların yaptığı gibi kendi özel araçlarıyla gidebilecekleri, eğer ihtiyaç duyuluyorsa temin edilen aracı da kullanabilecekleri izah edilmiştir. Bütün bunlara rağmen, Taksim Meydanı'na yürümekte ısrar ederek, yapılan yasal uyarıları kabul etmeyen ve görevli polis memurlarına mukavemette bulunan gruba Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile gözaltı işlemi yapılmıştır. Gözaltı işlemi yapılanlar, ifadeleri alındıktan sonra Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakılmıştır."

Beşiktaş'taki DİSK genel merkezinin önünde toplanan bir grup, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim Meydanı'na yürümek istemiş, polisin uyarılarına rağmen yürüyüşe geçen gruptan aralarında DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun da bulunduğu 15 kişi gözaltına alınmıştı.





Kaynak: AA