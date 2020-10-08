İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Valilikten flaş uyarı

İstanbul'da devam eden sağanak yağışa ilişkin valilikten açıklama yapıldı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, bu akşam saatlerinden itibaren sağanağın etkisini arttırarak gece saatlerine kadar yer yer çok kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; bugün (Perşembe) akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışların etkisini arttırarak gece saatlerine kadar yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. "

İSTANBUL'DA KUVVETLİ YAĞIŞ SÜRÜYOR

"İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; bugün (Perşembe) akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışların etkisini arttırarak gece saatlerine kadar yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden dün yapılan uyarı doğrultusunda bugün devam eden sağanak yağışların akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak gece saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olması bekleniyor.

Yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

09.10.2020-Cuma günü: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere gün boyu kısa süreli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

10.10.2020 Cumartesi günü: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteo Uyarı Kodu: Turuncu

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir."