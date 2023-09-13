İstanbul Valiliğinden güvenlik uygulaması açıklaması

İstanbul Valiliği, 11-12 Eylül tarihleri arasında mega kentte 118 noktada 341 ekip ve 770 personelle yaptığı güvenlik uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 15 kişi ve 3 kayıp şahıs bulundu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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İstanbul Valiliğinden güvenlik uygulaması açıklaması

İstanbul Valiliği, 11-12 Eylül tarihleri arasında mega kentte 118 noktada 341 ekip ve 770 personelle yaptığı güvenlik uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 15 kişi ve 3 kayıp şahıs bulundu. Okul servis araçlarının da denetim yapıldığı uygulamada 293 servis aracına toplam 266 bin 310 lira cezai işlem uygulandı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul önleri ve çevrelerinde güvenlik uygulamaların hız kesmeden devam ettiği kaydedildi.

İstanbul Valiliğinin koordinasyonunda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 11-12 Eylül tarihlerinde 118 noktada 341 ekip ve 770 personelle yaptığı uygulamalarda 7 bin 537 kişiye GBT sorgulaması yapıldı. Sorgulamalar sonucunda çeşitli suçlardan haklarında arama kaydı bulunan 15 kişi yakalanırken, hakkında kayıp ihbarı bulunan 3 kayıp çocuk da ekipler tarafından bulundu. Kimlik tespitleri sırasında 31 şahsa idari ve adli işlem uygulanırken güvenlik açısından riskli alanlardan olan 59 metruk yapı da kontrol edildi. Emniyet güçleri metruk alan kontrollerinin yanında 652 umuma açık yerde de denetim uygulaması gerçekleştirdi.

Okul servis araçlarının da denetlendiği uygulamalarda 880 araç kontrol edildi. İlk iki günlük uygulamalarda, standartlara uymadığı tespit edilen 146 servis aracına toplam 259 bin 647 TL ceza kesildi. İl Jandarma Komutanlığı 88 ekip ve 198 personelle yaptığı uygulamada 4 bin 470 kişiye GBT sorgusu yapıldı. Sorgulamalarda 13 aranan şahıs yakalanırken, 20 kişiye idari ve adli işlem uygulandı. 147 okul servis aracı kontrol edilirken, bu araçlardan 7'sine toplam 6 bin 663 TL cezai işlem uygulandı.

Öte yandan kent genelinde yapılan denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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