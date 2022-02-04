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İstanbul Valiliği'nden, İBB'ye yasal işlem! Meğer yardımlar ve reklamlar...

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında yasal işlem başlattı. Gerekçe olarak, İBB'nin izinsiz yardım ve reklam yapıldığı gösterildi.

İstanbul Valiliği'nden, İBB'ye yasal işlem! Meğer yardımlar ve reklamlar...

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin izinsiz reklam ve yardımları başlarını yaktı. İBB sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlarda İBB İştiraklerinden İSBAK A.Ş. aracılığıyla geliştirilen ve İstanbul Vakfı tarafından kentteki iki farklı AVM’ye yerleştirilen kiosklarla, dijital yöntemle yardım toplandığı tespit edilince, İstanbul Valiliği harekete geçti.

İstanbul Valiliği'nden, İBB'ye yasal işlem! Meğer yardımlar ve reklamlar...

İZİN ALMADAN GİRİŞİLEN YARDIM

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yapılan yardımlarda izin alınması gerektiğine dikkat çekilerek, "İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğümüzce; İBB sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlarda İBB İştiraklerinden İSBAK A.Ş. aracılığıyla geliştirilen ve İstanbul Vakfı tarafından ilimizdeki iki farklı AVM’ye yerleştirilen kiosklarla, dijital yöntemle yardım toplandığı tespit edilmiştir. Yapılan inceleme neticesinde, bahse konu yardım toplama faaliyetinin 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu gereğince izne tabi olduğu, ancak herhangi bir izin alınmaksızın gerçekleştirildiği anlaşılmıştır. Bu nedenle; 2860 sayılı Kanunun 6. maddesi 2. fıkrasında yer alan “İzin alınmadan girişilen yardım toplama faaliyetleri güvenlik kuvvetlerince derhal menedilir ve sorumlular hakkında kovuşturma yapılır” hükmü gereğince başlatılan yasal işlemler devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

İstanbul Valiliği'nden, İBB'ye yasal işlem! Meğer yardımlar ve reklamlar...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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