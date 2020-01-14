İstanbul Valiliğinden kayıp balıkçı hakkında açıklama

İstanbul Valiliği, Kilyos açıklarında balıkçı teknesi ile Rus tankerinin çarpışmasıyla meydana gelen kazada kaybolan balıkçı hakkında açıklamada bulundu.

Kilyos açıklarında Cuma günü yaşanan kazada balıkçı teknesi ile Rus tankeri çarpışmış, kazada 3 balıkçı kurtarılırken 3 balıkçı ise denizde kaybolmuştu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı TCG Alemdar denizaltı kurtarma gemisi ve Sahil Güvenlik ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 2 balıkçının cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 1 balıkçı için arama çalışmaları devam ederken İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Kayıp 1 balıkçı için arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Gece süresince bir Sahil Güvenlik Botu tarafından termal kamera ile sabah gün aydınlanana kadar su üstü aramasına devam edilecektir. Yarın sabah 08.00'dan itibaren Sahil Güvenlik Komutanlığından 2 bot, 1 dalış timi ve 1 helikopter ile su üstü araması yapılacaktır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Alemdar ve TCG Çubuklu gemileri tarafından da su altı aramasına devam edilecektir" denildi.

Kaynak: İHA