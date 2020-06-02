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İstanbul Valiliği'nden konser açıklaması

İstanbul Valiliği'nden "Yenikapı Miting Alanı'nda 9 Ağustos Pazar günü yapılacağı belirtilen konser başvurusunun Valilikçe kabul edildiği iddiası için yalanlama geldi.

İstanbul Valiliği'nden konser açıklaması

Bazı sosyal medya hesapları hesaplarında yer alan konser iddiaları için resmi açıklama geldi.

Valilik, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında, 9 Ağustos'ta Yenikapı Miting Alanı'nda konser düzenlenmesine izin verildiği iddiaları üzerine yazılı açıklama yaptı.

İZİN VERİLMEMİŞTİR

Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesapları ve basında yer alan Yenikapı Miting Alanı'nda 9 Ağustos 2020 Pazar günü yapılacağı bildirilen konser başvurusunun Valilikçe kabul edildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Valiliğimizce izin verilmemiştir." ifadesi kullanıldı.

İstanbul Valiliği'nden konser açıklaması

İstanbul Valiliği'nden konser açıklaması

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