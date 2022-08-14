İstanbul Valiliğinden kritik uyarı! Şemsiyeleri hazır edin!

İstanbul Valiliği, İstanbulluları yarınki hava durumu için dikkatli olmaları konusunda uyardı. İşte detaylar...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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İstanbul Valiliğinden kritik uyarı! Şemsiyeleri hazır edin!

İstanbul'da kuvvetli yağış beklendiğine dair açıklama yapan ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyaran İstanbul Valiliği, Twitter hesabından paylaşmış olduğu tweette, "Meteoroloji'ye göre; Pazartesi (Yarın) ilk saatlerden itibaren İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerini kullandı.

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