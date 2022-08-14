İstanbul Valiliğinden kritik uyarı! Şemsiyeleri hazır edin!

İstanbul'da kuvvetli yağış beklendiğine dair açıklama yapan ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyaran İstanbul Valiliği, Twitter hesabından paylaşmış olduğu tweette, "Meteoroloji'ye göre; Pazartesi (Yarın) ilk saatlerden itibaren İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerini kullandı.

#Meteoroloji'ye göre;

?Pazartesi (Yarın) ilk saatlerden itibaren #İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

☔️Ani sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

?https://t.co/EzG0Mi0lb0 pic.twitter.com/hHLjeuFk0Y — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) August 14, 2022