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İstanbul Valiliği'nden Manisa'daki 5.4'lük depremin ardından açıklama

Manisa'da meydana gelen 5.4 şiddetindeki depremin ardından İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada "Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir." denildi.

İstanbul Valiliği'nden Manisa'daki 5.4'lük depremin ardından açıklama

Manisa'da meydana gelen 5.4 şiddetindeki depremin ardından İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde;

AFAD Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre saat 22.22'de Manisa Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.

İstanbulumuza ve tüm illerimize geçmiş olsun.

İşte İstanbul Valiliği'nin o paylaşımı:

İstanbul Valiliği'nden Manisa'daki 5.4'lük depremin ardından açıklama

Manisa'da meydana gelen 5.4'lük depremin ardından ilk görüntülerManisa'da meydana gelen 5.4'lük depremin ardından ilk görüntüler

AFAD'dan depreme ilişkin önemli açıklamaAFAD'dan depreme ilişkin önemli açıklama

Manisa'da 5.4 şiddetinde deprem! İstanbul'dan da hissedildiManisa'da 5.4 şiddetinde deprem! İstanbul'dan da hissedildi

Ege'de peş peşe 3 deprem!Ege'de peş peşe 3 deprem!

 



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