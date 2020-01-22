İstanbul Valiliği'nden Manisa'daki 5.4'lük depremin ardından açıklama

Manisa'da meydana gelen 5.4 şiddetindeki depremin ardından İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde;

AFAD Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre saat 22.22'de Manisa Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.

İstanbulumuza ve tüm illerimize geçmiş olsun.

İşte İstanbul Valiliği'nin o paylaşımı:

Manisa'da meydana gelen 5.4'lük depremin ardından ilk görüntüler

AFAD'dan depreme ilişkin önemli açıklama

Manisa'da 5.4 şiddetinde deprem! İstanbul'dan da hissedildi

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