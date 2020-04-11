İstanbul Valiliğinden toplu taşıma araçlarındaki yeni tedbirlere ilişkin paylaşım

İstanbul Valiliği, Twitter'dan yaptığı paylaşımla İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinde toplu taşıma araçlarında sosyal mesafenin korunması için yeni alınan tedbirleri açıkladı.

İstanbul Valiliği, sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan paylaşımda İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinde toplu taşıma araçlarında sosyal mesafeyi korumak için alınan ve 13 Nisan Pazartesi saat 05.00'dan itibaren geçerli olacak olan yeni tedbir ve kararlar açıklandı. Yeni kararların madde madde açıklandığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Toplu taşıma araçlarında sosyal mesafenin korunmasına yönelik tedbir ve kararlar toplu taşıma araçlarında sosyal mesafenin korunması amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince, İstanbul dahilinde (kara, deniz ve raylı sistemlerde) faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarında (metro, metrobüs, Marmaray, tramvay, İETT, özel halk otobüsleri ve İstanbul Otobüs A.Ş. ve dahil) olmak üzere alınan kararlar.

1)Bütün sürücü ve yolcuların maske kullanması zorunludur. Maske kullanmayanların toplu taşıma araçlarına alınmaması, maskesiz olduğu tespit edilen sürücü ve yolculara ayrı ayrı cezalar uygulanmasına,

2) Toplu taşıma araçlarına "yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si kadar yolcu alınması halinde" sosyal mesafenin korunmaması nedeniyle; koltuk sayısının yüzde 50'sinden fazla oturan yolcu alınmaması, ayaktaki yolcu sayısının oturan yolcuların yarısını geçmeyecek şekilde sınırlandırılmasına, Araçlardaki iki kişilik koltukların koridor tarafının boş bırakılarak, yolcuların cam kenarındaki koltuklarda seyahat etmelerinin sağlanmasına,

3) Seyahat eden veya durakta bekleyen yolcuların sosyal mesafeye uymalarını kolaylaştırmak amacıyla duraklarda ve aracın içerisinde gerekli işaretlemelerin yapılmasına (etiket v.b. işaretlemeler)

4) Bütün toplu taşıma araçlarında ve duraklarda sıvı el dezenfaktanı bulunmasına

5) Yukarıda belirtilen önlemleri ihlal edenler hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha kanunun 282. Maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasına

6) İlgili idareler tarafından, araçlardaki sosyal mesafenin korunması ve vatandaşlarımızın mağduriyetinin önlenmesi için sefer sayılarının artırılmasına yönelik düzenlemeler yapılması ve yapılan düzenlemelerin halkımıza ilan edilmesine karar verilmiştir. Kararlar 13 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'dan itibaren uygulanacaktır."

Kaynak: İHA