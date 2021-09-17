İstanbul Valiliğinin açıklamasına göre pazar günü yollar kapalı olacak

19 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek olan Kadıköy Yarı Maratonu nedeniyle, valilik geçici olarak kapatılacak yolları duyurdu.

06.00-12.00 SAATLERİ ARASINDA KAPALI OLACAK

Kadıköy Operatör Cemil Topuzlu Caddesi (Hulusi Behçet Caddesi Kavşağı İle Çetin Emeç Bulvarı Kesişimi Arasında Kalan Kısım)

Kadıköy Çetin Emeç Bulvarı (Operatör Cemil Topuzlu Cadde

Kesişiminden Turgut Özal Bulvarı Kesişimine Kadar Olan Kısım) ve bugüzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar

Maltepe-Kartal Turgut Özal Bulvarı Güney Yol (Çetin Emeç Bulvarı Kesişiminden Çanakkale Caddesi Kesişimine Kadar Olan Tek Yön Güney Yol) ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar

ALTERNATİF YOLLAR BELİRLENDİ

Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu)

Şemsettin Günaltay Caddesi (Minibüs Yolu)

Maltepe Bağdat Caddesi (Minibüs Yolu)

Kartal Üsküdar Caddesi (Minibüs Yolu)

D-100 Karayolu