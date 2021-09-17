Şamiha isminin anlamı nedir, Şamiha ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Boğaziçi Köprüsü yakınlarında yangın paniği! Ağaçlık alan alev aldıZafer Algöz emeğini istiyorVan Kapıköy Gümrük Kapısı çift taraflı olarak açıldı, İki ülke arası geçişler başladıMEB duyurdu: 24 Kasım Öğretmenler Günü için 81 ile genelge!19 Eylül Pazar günü yollar neden kapalı? İstanbul kapalı yollar tam liste 2021 |19 Eylül Pazar alternatif yollar 2021Kocasından şiddet gören hamile kadın camdan atlamaya çalıştı! Komşuların polise ihbarı hayatını kurtardıAnkaragücü - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Balıkesirspor - Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?TFF' duyurdu! 12 Ekim itibarıyla statlara aşısız taraftarlar alınmayacak!
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNCEL
  3. İstanbul Valiliğinin açıklamasına göre pazar günü yollar kapalı olacak

İstanbul Valiliğinin açıklamasına göre pazar günü yollar kapalı olacak

Kadıköy Yarı Maratonu nedeniyle İstanbul'da pazar günü bu yollar kapalı halde olacak.

İstanbul Valiliğinin açıklamasına göre pazar günü yollar kapalı olacak

19 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek olan Kadıköy Yarı Maratonu nedeniyle, valilik geçici olarak kapatılacak yolları duyurdu.

06.00-12.00 SAATLERİ ARASINDA KAPALI OLACAK

Kadıköy Operatör Cemil Topuzlu Caddesi (Hulusi Behçet Caddesi Kavşağı İle Çetin Emeç Bulvarı Kesişimi Arasında Kalan Kısım)
Kadıköy Çetin Emeç Bulvarı (Operatör Cemil Topuzlu Cadde
Kesişiminden Turgut Özal Bulvarı Kesişimine Kadar Olan Kısım) ve bugüzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar
Maltepe-Kartal Turgut Özal Bulvarı Güney Yol (Çetin Emeç Bulvarı Kesişiminden Çanakkale Caddesi Kesişimine Kadar Olan Tek Yön Güney Yol) ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar

İstanbul Valiliğinin açıklamasına göre pazar günü yollar kapatılacak!

ALTERNATİF YOLLAR BELİRLENDİ

Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu)
Şemsettin Günaltay Caddesi (Minibüs Yolu)
Maltepe Bağdat Caddesi (Minibüs Yolu)
Kartal Üsküdar Caddesi (Minibüs Yolu)
D-100 Karayolu

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT