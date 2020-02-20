İstanbul Valisi 4 büyük kulübün başkanını makamına davet etti

Türk futbolunun gergin olduğu bu zamanlarda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzsonspor'un başkanlarını makamına davet etti. Başkanlar bu davet üzerine yarın saat 16:00'da İstanbul Valiliği'nde bir araya gelecek.

Yerlikaya ve başkanların katılacağı toplantıda TFF Başkanı Nihat Özdemir de yer alacak. Toplantıda Yerlikaya'nın hafta sonu oynanacak olan derbi maçları ile ilgili ve Türk futbolunun içinde bulunduğu gergin ortamla ilgili başkanlara görüşünü bildirmesi bekleniyor.