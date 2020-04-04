İstanbul Valisi açıkladı: '100.244 ailemize maaşlarını evlerinde teslim ettik'

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Ekonomik İstikrar Kalkanı” ile Cuma günü 10.00’dan bugün 18.00’e kadar 100.244 ailemize maaşlarını evlerinde teslim ettiklerini belirtti.

İşte Yerlikaya'nın o paylaşımı:

“Ekonomik İstikrar Kalkanı” ile 1.000₺ sosyal yardım ve 2022 kanunu kapsamında maaş alan İstanbul’da 142.207 vatandaşımız bulunuyor.

Cuma günü 10.00’dan bugün 18.00’e kadar 100.244 ailemize maaşlarını evlerinde teslim ettik. 41.963 vatandaşımıza yarın inşallah teslim edeceğiz."

“Ekonomik İstikrar Kalkanı” ile 1.000₺ sosyal yardım ve 2022 kanunu kapsamında maaş alan İstanbul’da 142.207 vatandaşımız bulunuyor.



Cuma günü 10.00’dan bugün 18.00’e kadar 100.244 ailemize maaşlarını evlerinde teslim ettik.



41.963 vatandaşımıza yarın inşallah teslim edeceğiz. — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 4, 2020

EKONOMİK İSTİKRAR KALKANI PAKETİ NEDİR?

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 18 Mart 2020 tarihinde açıklanan; Koronavirüs salgının etkilerini azaltmak için hayata geçirilen Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi içerisinde yer alan ve iş dünyamızı ilgilendiren hususlar aşağıda listelenmiştir.

- Perakende, AVM, demir-çelik, otomotiv, lojistik-ulaşım, sinema-tiyatro, konaklama, yiyecek-içecek, tekstil-konfeksiyon ve etkinlik-organizasyon sektörleri için muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin nisan, mayıs ve haziran ödemeleri 6’şar ay ertelenmektedir.

- Konaklama vergisi kasım ayına kadar uygulanmayacaktır.

- Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemeleri nisan, mayıs ve haziran ayları için 6 ay süre ile ertelenmektedir.

- Kovid-19 salgını ile ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemeleri asgari 3 ay ötelenecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlanacaktır.

- Kredi Garanti Fonu’na sağlanan destek 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartılacaktır. Bu kredilerde öncelik gelişmelerden olumsuz etkilendiği için likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ’lere verilecektir.

- İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği verilecektir.

- Koronavirüs etkisiyle nisan, mayıs ve haziran aylarında temerrüte düşen firmaların kredi siciline “mücbir sebep” notu düşülecektir.

- Esnek ve uzaktan çalışma modelleri daha etkin hale getirilecektir.

- Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalanmak için gereken süreçler kolaylaştırılacak ve hızlandırılacaktır.

- Telafi çalışma süresi 2 aydan 4 aya çıkartılacaktır.

- Asgari ücret desteği devam edecektir.

- İç havayolu taşımacılığında 3 ay süre ile KDV oranı yüzde 18’den yüzde 1’e indirilecektir.