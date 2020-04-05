İstanbul Valisi açıkladı: Kamuda serbest kıyafet uygulamasına geçildi

Kamuda kılık ve kıyafete dair valilikten açıklama geldi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımla, kamu kurum ve kuruluşlarda görevli personellerin daha kolay temizlenebilen kıyafetle görev yapması için serbest kıyafet uygulamasına geçildiğini açıkladı.

İŞTE VALİLİK AÇIKLAMASI

Vali Yerlikaya, paylaşımında “İstanbul'da, ‘Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik’ hükümleri saklı kalmak üzere; daha kolay temizlenebilen kıyafetlerle görev yapma imkanı için Serbest Kıyafet Uygulaması'na geçilmiştir” ifadelerine yer verdi.