İstanbul Valisi açıkladı: Kamuda serbest kıyafet uygulamasına geçildi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya resmi twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile kamu kurumu ve kuruluşlarda serbest kıyafet uygulamasına geçildiğini duyurdu.
Kamuda kılık ve kıyafete dair valilikten açıklama geldi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımla, kamu kurum ve kuruluşlarda görevli personellerin daha kolay temizlenebilen kıyafetle görev yapması için serbest kıyafet uygulamasına geçildiğini açıkladı.
İŞTE VALİLİK AÇIKLAMASI
Vali Yerlikaya, paylaşımında “İstanbul'da, ‘Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik’ hükümleri saklı kalmak üzere; daha kolay temizlenebilen kıyafetlerle görev yapma imkanı için Serbest Kıyafet Uygulaması'na geçilmiştir” ifadelerine yer verdi.
HABERE YORUM KAT