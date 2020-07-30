Vali Yerlikaya bayram denetimine katıldı!

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Yerlikaya, motosiklet ile kontrol noktasına gelerek vatandaşlara çikolata ikram etti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kontrol edilen araçların sürücü ve yolcularına trafik kurallarını hatırlatıp iyi bayramlar diledi.

İstanbul Valisi Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı'nın "Hatalı sürücüye Kırmızı Düdük" kampanyası kapsamında otomobillerdeki çocuklara kırmızı düdük hediye etti.

ÇİKOLATA İKRAM EDİP BAYRAMLARINI TEBRİK ETTİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, denetimde görev alan polis memurlarına da çikolata ikram ederek, bayramlarını tebrik etti.

Denetim sonrası Vali Yerlikaya motosikletiyle alandan ayrıldı.

İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA'DAN BAYRAM MESAJI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, denetim sonrası sosyal medya hesabında bayram mesajı paylaştı.

Vali Yerlikaya paylaşımında, şu ifadelere yer verdi;

"Sevdiklerimize sağlık ve huzur içerisinde kavuşmak için, trafik kurallarını unutmayalım. Unutursak, sevgili çocuklarımız kırmızı düdüklerle hatırlatacak. Hayırlı yolculuklar. İyi bayramlar."