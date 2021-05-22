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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya acı haberi duyurdu: Küçükçemece'de bekçi Kansu Turan şehit oldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Küçükçekmece'deki polis kontrol noktasında dur ihtarına uymayan bir aracın çarpması sonucu bekçi Kansu Turan'ın şehit olduğunu duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya acı haberi duyurdu: Küçükçemece'de bekçi Kansu Turan şehit oldu

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," Küçükçekmece ilçemizde kontrol noktasında görevli bekçimiz Kansu Turan, "DUR" ihtarına uymayan bir aracın çarpmasıyla şehit düştü.

Acımız büyük. kahraman şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailemize sabır ve başsağlığı diliyorum. Gece Kartalımızın ruhu şâd, makamı âli olsun." ifadelerine yer verdi. 

NE OLMUŞTU?

İstanbul Bağcılar'da  34 JDD 85 plakalı otomobilin sürücüsü Önder Ç. polislerin dur ihtarına uymayarak kaçmıştı. Bunun üzerine saat 13.30 sularında polisler, kaçan aracın yakalanması için peşine düştü. Saat 02:00 sıralarında Küçükçekmece Atakent Mahallesi 2.Hürriyet Caddesi'ne kadar ulaşan şüpheli otomobil, cadde üzerinde denetleme yapan bekçilere çarparak olay yerinden kaçmıştı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya acı haberi duyurdu: Küçükçemece'de bekçi Kansu Turan şehit oldu

KAZADA BACAĞI KOPMUŞTU

Alkollü olduğu öğrenilen şoförün çarptığı bekçilerden Kansu Turan, 100 metre sürüklendi ve bacağı koptu. Çarpmanın etkisiyle 150 metre sürüklenen bekçinin kopan ayağı vatandaşların yardımıyla bulunduktan sonra sağlık ekiplerine teslim edildi. Bekçi, uzvu ile birlikte hastaneye götürüldü.

Alkollü olduğu öğrenilen Önder Ç. kaza sonrası polis ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak gözaltına alınmıştı.

Tayfun Altuntaş
Editör
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