İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı! Kademeli mesai nasıl olacak?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih’te muhtarlarla yapacağı ‘filyasyon takip çalışması’ toplantısı öncesi açıklama yaptı.Kademeli mesai düzenlemesine ilişkin olarak konuşan Yerlikaya, cuma günü konuya ilişkin olarak açıklama yapacaklarını duyurdu.

Vali Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Cuma günü detaylı bir açıklama yapılacak. Kararlar hemen ertesi gün uygulanmayacak. Pandemi Kurulu'nun fikirleri önemli. Onlardan gelecek fikre göre bir takvim oluşturulacak.

Kurallara uymayanlara, sadece idari ve adli işlem yapmakla kalmayacağız. Keyfi olarak izolasyonu sağlamayanlar var. Sancaktepe'de bir yurdumuz var, 15 vatandaşımızı orada tutuyoruz. Orası dolarsa, Güngören'de bir yurdumuz var. Artık izolasyona uymuyorum gibi bir bahane yok."

Ayrıntılar gelecek...