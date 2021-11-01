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  3. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı! Kentteki 1 milyon 179 bin 751 yabancıdan yarısı Suriyeli!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı! Kentteki 1 milyon 179 bin 751 yabancıdan yarısı Suriyeli!

Son dakika... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Göç İdaresi verilerine göre ilde 1 milyon 179 bin 751 yabancı kişinin bulunduğunu bunların 535 bin 25'nin geçici koruma kapsamındaki Suriyeli olduğunu açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı! Kentteki 1 milyon 179 bin 751 yabancıdan yarısı Suriyeli!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İstanbul Göç İdaresi Müdürlüğü verilerine göre 1 Kasım 2021 itibarıyla, ilde bulunan yabancı kişilerin sayısını açıkladı. Yerlikaya, kentte geçici koruma kapsamında  535 bin 25 Suriyeli bulunduğunu, 644 bin 726 ikamet izinli farklı uyruklarda olmak üzere toplam1 milyon 179 bin 751 yabancı kişinin kentte yaşadığını bildirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı! Kentteki 1 milyon 179 bin 751 yabancıdan yarısı Suriyeli!

19 BİN 294 YABANCI ÜLKESİNE GÖNDERİLDİ

Ali Yerlikaya düzensiz göç kapsamında 52 bin 83 yabancıya işlem yapıldığını duyurdu. Yerlikaya, 19 bin 294 yabancı uyruklu kişinin ülkesine geri gönderildiğini ifade ederek, 26 bin 319 yabancının ise geri gönderme merkezlerine sevk edildiğini açıkladı. 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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