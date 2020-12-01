İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı: Yarından itibaren kamuda yeni saatler uygulanacak

Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'daki kamu kurumlarının çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. Konuya ilişkin olarak Twitter hesabından yaptığı paylaşımla bilgilendirmede bulunan Vali Ali Yerlikaya " İstanbul’da, kamu hizmetlerini aksatmamak kaydıyla; 2 Aralık Çarşamba gününden itibaren mesai saatleri: 10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak uygulanacaktır. Uyarı işareti Özel kanun, tüzük vb. düzenlemelerle mesai saati farklı olan kurum-kuruluşlara ait hükümler saklıdır." ifadelerini kullandı.

İstanbul’da, kamu hizmetlerini aksatmamak kaydıyla;



2 Aralık Çarşamba gününden itibaren mesai saatleri:



⏰ 10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak uygulanacaktır.



⚠️ Özel kanun, tüzük vb. düzenlemelerle mesai saati farklı olan kurum-kuruluşlara ait hükümler saklıdır. — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 1, 2020