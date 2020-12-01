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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı: Yarından itibaren kamuda yeni saatler uygulanacak

Son dakika haberi... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yarından itibaren kamu kurumlarının mesai saatinin 10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak uygulanacağını açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı: Yarından itibaren kamuda yeni saatler uygulanacak

Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'daki kamu kurumlarının çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. Konuya ilişkin olarak Twitter hesabından yaptığı paylaşımla bilgilendirmede bulunan  Vali Ali Yerlikaya " İstanbul’da, kamu hizmetlerini aksatmamak kaydıyla; 2 Aralık Çarşamba gününden itibaren mesai saatleri:  10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak uygulanacaktır. Uyarı işareti Özel kanun, tüzük vb. düzenlemelerle mesai saati farklı olan kurum-kuruluşlara ait hükümler saklıdır." ifadelerini kullandı.

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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