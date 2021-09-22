İstanbul Valisi Ali Yerlikaya aşılamadaki son durumu açıkladı! İstanbul hedefe adım adım yürüyor! İşte birinci ve ikinci doz aşılama oranı

Koronavirüs salgınında en fazla vaka ve can kaybının yaşandığı İstanbul'da aşılama çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda aşılamadaki son durum hakkında bilgi veren İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre 1.doz 9 milyon 611 bin 654, 2.doz 7 milyon 611 bin 654, üçüncü doz olarak ise 1 milyon 318 bin 649 doz olmak üzere 18 milyon 514 bin 957 doz aşı uygulandı.

İKİ DOZ AŞILAMADA HEDEFE AZ KALDI

Vali Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre birinci doz aşılama oranının yüzde 83,8, ikinci doz aşılama oranı ise yüzde 67,5. olduğunun bilgisini verdi. Yerlikaya, İstanbul'un iki doz aşılama oranında mavi kategoriye geçmesi için 942 bin 341 doz aşı yapılması gerektiğinin bilgisini verdi.