İstanbul Valisi Ali Yerlikaya uçak kazasına ilişkin son durumu paylaştı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında 92 yaralının hastanelerden taburcu olduğunu belirtti.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan meydana gelen kazadaki yaralılara ilişkin son durumu paylaştı.
Vali Yerlikaya, dün akşam Pegasus'a ait İzmir Adnan Menderes-Sabiha Gökçen seferini yapan uçağının iniş yaptıktan sonra pistten çıkması sonucu yaralanan 180 yolcudan 92'sinin taburcu edildiğini açıkladı.
Vali Yerlikaya'nın Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde:
"Sabiha Gökçen Havalimanı’nda meydana gelen uçak kazasında yaralanan 180 yolcumuzdan saat 20:30 itibari ile; 92’si taburcu oldu.
14'ü yoğun bakım da olmak üzere 88 hastamızın tedavisi devam ediyor.
Hepimize geçmiş olsun."
Vali Yerlikaya'nın paylaşımı:
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda meydana gelen uçak kazasında yaralanan 180 yolcumuzdan— Ali Yerlikaya (@yerlikayaali34) February 6, 2020
saat 20:30 itibari ile;
92’si taburcu oldu.
14'ü yoğun bakım da olmak üzere 88 hastamızın tedavisi devam ediyor.
Hepimize geçmiş olsun.
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