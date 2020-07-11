İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan "Ayasofya" paylaşımı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya Camisi'nin ibadete açılması kararı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Tarih: 24 Temmuz Cuma. Vakit: Cuma Namazı. Camii: Ayasofya Camii. Kavuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya'nın paylaşımında yer alan videoda, Ayasofya'nın görselleri eşliğinde Türkiye'nin önemli şairlerinin Ayasofya için yazılmış şiirlerinin bazı bölümleri seslendiriliyor.

Video, "Şiir Şehir İstanbul, en güzel mısrasına yeniden kavuşuyor" ifadelerinin ardından, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararın görseli ile birlikte ezan sesi ve "hayırlı olsun" ifadeleriyle son buluyor.

Videoda yer alan mısralar ve şairleri ise şöyle:

"Kalk ve kavra ruhum bir kadavra gibi solan bu göksel yapıyı…(Sezai Karakoç), Belde-i Tayyibe’yi fetheden padişahın/ Hak yerine getirdi en büyük niyazını (Nazım Hikmet), Halk-ı alem duasına muhtaç / Kubbeden var başında bir ulu taç. (Taşlıcalı Yahya Bey), Bayramlar boş gelip, boş gitmesinler/Kavuşsun sevgiyle vuslat Allah'ım. (Abdurrahim Karakoç), Serin ve kilim nakışlı kızıl gözlü dev bir cam gibi…(Sezai Karakoç), İkinci bir fetih, yine bir basü ba’delmevt…/ Bugünler belki yarın, belki yarından da yakındır. (Osman Yüksel Serdengeçti), Biraz daha rahmet yağsın… Sel yakındır. (Necip Fazıl Kısakürek)"





Kaynak: AA