İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Bahçelievler'de çöken binaya ilişkin açıklama

Vali Yerlikaya, Bahçelievler'de çöken binaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıklamalarından satırbaşları:

- Bina yarın yıkılacaktı.

- Enkaz altında kimseye rastlanmadı.

Ayrıntılar geliyor...

Bahçelievler'de 7 katlı bina çöktü!

Bahçelievler'de çöken binadan görüntüler...

NE OLMUŞTU?

İstanbul Bahçelievler Emek Caddesi Narlı Sokak'ta boşaltılan 7 katlı bina bugün çökmüştü. Binanın dönüşüm amacıyla 1 ay önce boşaltılması olası bir facianın önüne geçerken, olay sonrası itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Enkaz altında kalan birilerinin olma ihtimaline karşın arama ve kurtarma ekipleri de bölgeye sevk edilmişti. Bahçelievler Belediye Başkanı bölgeye gelerek gelişmeleri yerinden takip etmişti.

Bahçelievler’de çöken bina ile ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, kafalardaki bir çok soru işaretini giderdi. "7 katlı bina. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkım hazırlıkları başlamış. Oturan kimse yok. Kullanılmadığı için alt katına birkaç hurdacının girdiği söyleniyor. Şu anda çalışıyoruz. Yıkılan binanın altında acaba hurdacı var mı diye ona bakıyoruz. AFAD, itfaiye ve belediyenin arama ve kurtarma ekipleri, burada çalışıyoruz. AFAD'ın köpekleri geldi. Dinleme cihazları getirildi. Yıkılan binanın altında kimse olup olmadığına bakılıyor" açıklamasında bulunmuştu.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada ise "Siyavuşpaşa Mahallesi'nde saat 14.44'de kentsel dönüşüm sebebiyle bir ay önce boşaltılan ve içinde kimsenin yaşamadığı belirtilen bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çökmüştür. Çevrede güvenlik önlemleri alınmıştır. Çökme sırasında herhangi bir vatandaşımıza yönelik olumsuz bir durum olup olmadığı araştırılmaktadır." ifadelerine yer verilmişti.