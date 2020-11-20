İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Dünya Çocuk Hakları Günü'ne özel klip!
İstanbul Valiliği tarafından Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin Birleşmiş Milletler'de kabulünün 31. yıldönümüne özel bir video yayınlandı. #DünyaÇocukHaklarıGünü, #WorldChildrensDay etiketleriyle paylaşılan bu video, çokça izlenip beğenildi.
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20 Kasım 2020 Cuma 12:37
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