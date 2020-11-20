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  3. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Dünya Çocuk Hakları Günü'ne özel klip!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Dünya Çocuk Hakları Günü'ne özel klip!

İstanbul Valiliği tarafından Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin Birleşmiş Milletler'de kabulünün 31. yıldönümüne özel bir video yayınlandı. #DünyaÇocukHaklarıGünü, #WorldChildrensDay etiketleriyle paylaşılan bu video, çokça izlenip beğenildi.

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20 Kasım 2020 Cuma 12:37
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