İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Dünya Çocuk Hakları Günü'ne özel klip!

İstanbul Valiliği tarafından Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin Birleşmiş Milletler'de kabulünün 31. yıldönümüne özel bir video yayınlandı. #DünyaÇocukHaklarıGünü, #WorldChildrensDay etiketleriyle paylaşılan bu video, çokça izlenip beğenildi.