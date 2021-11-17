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  3. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Düzce depremine ilişkin ilk açıklama!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Düzce depremine ilişkin ilk açıklama!

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı bilgiye göre, Düzce'de saat 15.40 sıralarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan deprem çevre illerden de hissedilirken, İstanbullu vatandaşlara panik yaşattı. Olayın ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama geldi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Düzce depremine ilişkin ilk açıklama!

Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem Düzce'nin Çilimli ilçesinde saat 15.40'da yerin 13.3 km altında 5,3 büyüklüğünde meydana geldi. AFAD verilerine göre ise deprem 5.0 büyüklüğünde yerin  18.02 km altında kaydedildi. Depremin meydana geldiği anlarda sosyal medya kullanıcıları #deprem etiketi altında korkularını paylaştılar. Çevre illerden de hissedilen 5.3 şiddeti hakkında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

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VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, depreme ilişkin ilk açıklamayı şu ifadelerle yaptı: "Düzce merkezli AFAD verilerine göre 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İstanbul'umuzda da hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."

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