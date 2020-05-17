İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Haliç paylaşımı!
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabında Haliç‘in havadan çekilmiş görüntüsünü paylaştı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabında Haliç‘in havadan çekilmiş videosuna yer verdi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“İstanbul’un koynunda laledan gibisin, selvilerin gölgesinde mahzun gibisin. Melihat Gülses’in güzel yorumuyla”
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın paylaşımı:
İstanbul’un koynunda lâledan gibisin,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 17, 2020
Selvilerin gölgesinde mahzun gibisin...
Melihat Gülses’in güzel yorumuyla...?#Haliç ❤️ pic.twitter.com/NsWEhqg29Y
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