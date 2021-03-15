İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan HES kodu hatırlatması: Bugünden itibaren başladı

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı kararla İstanbul'da kamu kurum kurum ve kuruluşları, resmi, özel okullar, kahvehane, internet kafe, berber, nikah salonu vb. iş yerlerinin girişinde Hayat Eve Sığar Uygulaması'ndan elde edinilen HES kodu'nun zorunlu olmasına karar verilmişti. Söz konusu 15 Mart Pazartesi ( bu akşam) başlarken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından bu konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Hemşehrilerim, Bugünden itibaren artık ; Tüm kamu kurum ve kuruluşları, resmi / özel okullar, kahvehane, internet kafe, berber, nikah salonu vb. yerlerin girişlerinde HES kodu zorunlu. Salgına pes ettirmek için HES kodunu gösterelim."