İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Öğretmenler Günü'ne özel mesaj!

24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Fedakar davranışları dolayısıyla öğretmenlere teşekkür eden Vali Yerlikaya'nın o anlar kameralara anbean böyle kaydedildi.