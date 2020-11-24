İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Öğretmenler Günü'ne özel mesaj!
24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Fedakar davranışları dolayısıyla öğretmenlere teşekkür eden Vali Yerlikaya'nın o anlar kameralara anbean böyle kaydedildi.
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