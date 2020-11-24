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  3. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Öğretmenler Günü'ne özel mesaj!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Öğretmenler Günü'ne özel mesaj!

24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Fedakar davranışları dolayısıyla öğretmenlere teşekkür eden Vali Yerlikaya'nın o anlar kameralara anbean böyle kaydedildi.

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24 Kasım 2020 Salı 10:21
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