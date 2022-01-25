İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan vatandaşlara uyarı: Park edilmiş araçların yoldan kaldırılması gerekmektedir

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından uzun bir süre araçlarında bekleyen ve yolun açılmaması nedeniyle vatandaşlar araçlarını yollara park ederek evlerine gitti. Yeni günde kar yağışının azalmasıyla birlikte yolların trafiğe açılması için mücadele başladı. Ancak park edilen araçlar kaldırılmadan yolların temizlenmesi mümkün görünmezken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya vatandaşlara uyarı yaparak araçlarını yollardan kaldırmalarını istedi.

Vali Yerlikaya sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli Hemşehrilerim,

Karla mücadelemizin etkin şekilde sürdürülmesi için,

Otoyol ve D-100’de park edilmiş özel araçların,

sahipleri tarafından kaldırılması gerekmektedir. Lütfen araçlarımızı bulundukları yerden süratle kaldıralım."