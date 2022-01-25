Biniz isminin anlamı nedir, Biniz ne demektir? Kuranda geçiyor mu?"Hiçbir şey kımıldamıyor" Şafak Sezer 6 saatin sonunda isyan etti! "Allah rızası için sesimizi duyun"Tijen isminin anlamı nedir, Tijen ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğan usta sanatçı Fatma Girik'i anma törenleri iptal edildi! Sevenlerinin üzüntüsü daha da katlandı...Orçin isminin anlamı nedir, Orçin ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Kimet isminin anlamı nedir, Kimet ne demektir? Kuranda geçiyor mu?ATV Müge Anlı canlı izle bugün 25 Ocak 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube"İstanbul senin" dedi, İstanbulluyu kaderine terk etti! Vatandaş yollarda mahsur kalmışken, İmamoğlu kentin en lüks balık restoranında keyif çattı! "Lazım olduğu an ya tatilde, ya da yemekte!"Döndü isminin anlamı nedir, Döndü ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Uğurcan Çakır Avrupa'nın en iyisi! İstatistikleri alt-üst etti!
İstanbul1 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan vatandaşlara uyarı: Park edilmiş araçların yoldan kaldırılması gerekmektedir

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan vatandaşlara uyarı: Park edilmiş araçların yoldan kaldırılması gerekmektedir

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle araçlarını otoyol ve D-100 kara yoluna park eden araç sahipleri seslenerek, araçlarını bulundukları yerden kaldırması gerektiğini ifade etti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan vatandaşlara uyarı: Park edilmiş araçların yoldan kaldırılması gerekmektedir

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından uzun bir süre araçlarında bekleyen ve yolun açılmaması nedeniyle vatandaşlar araçlarını yollara park ederek evlerine gitti. Yeni günde kar yağışının azalmasıyla birlikte yolların trafiğe açılması için mücadele başladı. Ancak park edilen araçlar kaldırılmadan yolların temizlenmesi mümkün görünmezken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya vatandaşlara uyarı yaparak araçlarını yollardan kaldırmalarını istedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan vatandaşlara uyarı: Park edilmiş araçların yoldan kaldırılması gerekmektedir

Vali Yerlikaya sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli Hemşehrilerim, 

Karla mücadelemizin etkin şekilde sürdürülmesi için, 

Otoyol ve D-100’de park edilmiş özel araçların, 

sahipleri tarafından kaldırılması gerekmektedir. Lütfen araçlarımızı bulundukları yerden süratle kaldıralım."

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan vatandaşlara uyarı: Park edilmiş araçların yoldan kaldırılması gerekmektedirİstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan vatandaşlara uyarı: Park edilmiş araçların yoldan kaldırılması gerekmektedir

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT