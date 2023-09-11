İstanbul Valisi Davut Gül’den yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla ilgili mesaj yayınlayan İstanbul Valisi Davut Gül, yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilere ve İstanbul'umuzda bilgiyi bilgelikle buluşturan 6 bin 862 okulumuz, 2 milyon 922 bin 96 öğrencisine kavuşuyor. Bilgi ve şefkatiyle Türkiye Yüzyılı'nı inşa eden 181 bin 831 öğretmenimiz yeniden ders başı yapıyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Davut Gül, yeni eğitim- öğretim yılının başlamasıyla ilgili mesaj yayınladı. Gül mesajında, "Memleketimizin dört bir yanına yayılan ortak sevinç ve heyecanın coşkusuyla yeni eğitim -öğretim yılına merhaba diyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında, medeniyetimizin baş tacı İstanbul'umuzda bilgiyi bilgelikle buluşturan 6 bin 862 okulumuz, 2 milyon 922 bin 96 öğrencisine kavuşuyor. Bilgi ve şefkatiyle Türkiye Yüzyılı'nı inşa eden 181 bin 831 öğretmenimiz yeniden ders başı yapıyor. Meşakkatli olduğu kadar kutlu olan bir görevi canla başla yürüten eğitim ordumuzla aklını gönlüyle birleştiren nesiller yetiştiriyor, yarınlara daha güçlü yürüyoruz. Kıymetli hemşehrilerim, Milli, manevi değerlerimiz ve evrensel hassasiyetleri yeni neslimize en güzel şekilde aktararak vatanına, milletine, bayrağına ve devletine sahip çıkan erdemli insanlar yetiştirmek en büyük idealimizdir. Milletimizin ümidi ve güveni evlatlarımızın en iyi şekilde yetişmesine bağlıdır. Evlatlarımızın bize emanet olduğu bilinciyle huzurlu bir eğitim öğretim için bütün hazırlıklarımızı tamamladık, tedbirlerimizi aldık. Bu tedbirleri uygulayacak, denetleyecek ve takipçisi olacağız. Kendisi başlı başına bir ekol, bir okul olan İstanbul'umuzla inşallah bu sene de ilmin, bilimin, kültürün, sanatın ve irfanın merkezi olmaya devam edeceğiz. Öğrencilerimizin, öğretmen ve ailelerimizin ortak başarılarıyla hepimiz gurur duyacak; her birimiz İstanbul okulunun birer talebesi olarak üzerimize düşenin en iyisini yapmaya gayret edeceğiz. Bu düşüncelerle 2023-2024 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, anne babalarımıza, İstanbul'umuza hayırlar getirmesini diliyorum. Sevgili öğrencilerimiz, değerli velilerimiz ve kıymetli öğretmenlerimizi en kalbi duygularımla Selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)