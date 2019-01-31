İstanbul Valisi Yerlikaya: 850 kilogram eroin ele geçirildi (1)
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, 850 kilogram eroin ele geçirildiğini açıkladı.
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, 850 kilogram eroin ele geçirildiğini açıkladı.
Vali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin Sultanbeyli ve Sarıyer'de yaptığı operasyonda 850 kilogram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı" dedi.
Yerlikaya, "Operasyonu başarıyla gerçekleştiren emniyet mensuplarımızı canıgönülden kutluyorum. Uyuşturucu ile mücadelemiz aralıksız devam edecek" ifadelerini kullandı
(FOTOĞRAF)
DHA
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