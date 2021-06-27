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İstanbul Valisi Yerlikaya aşılamadaki son durumu açıkladı: Yüzde 53'e ulaştı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 26 Haziran itibariyle 6 milyon 179 bin 72 ilk doz, 2 milyon 422 bin 469 ikinci doz olmak üzere toplam 8 milyon 601 bin 541 doz aşı yapıldığını açıkladı.

İstanbul Valisi Yerlikaya aşılamadaki son durumu açıkladı: Yüzde 53'e ulaştı

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı aşılama tüm hızıyla sürerken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kentteki aşılama hakkında sosyal medya hesabından bilgilendirmede bulundu.

İŞTE YAPILAN DOZ SAYISI

Vali  Yerlikaya aşı seferberliğini sürdüğünü kaydederek şu bilgileri verdi:

"26 Haziran itibarıyla 1. doz: 6.179.072, 2. doz: 2.422.469 toplamda 8.601.541 doz aşı yapıldı. Tam isabet 18 yaş üstü hedef nüfusumuz 11.651.325." 

İstanbul Valisi Yerlikaya aşılamadaki son durumu açıkladı: Yüzde 53'e ulaştı

AŞI ÇAĞRISI YAPTI

Vali Yerlikaya, aşılamada yüzde 53'e ulaştıklarını ifade ederek, bu yüzdenin hızla yukarıya çıkması için vatandaşlara aşı olma çağrısı yaptı. 

İSTANBUL'DA SON DURUM

Öte yandan Sağlık Bakanlığının verilerine göre 27 Haziran Pazar günü saat 17.10 itibariyle İstanbul'da 6 milyon 264 603 birinci doz, 2 milyon 432 bin 390 olmak üzere toplamda 8 milyon 696 bin 993 doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

İstanbul Valisi Yerlikaya aşılamadaki son durumu açıkladı: Yüzde 53'e ulaştıİstanbul Valisi Yerlikaya aşılamadaki son durumu açıkladı: Yüzde 53'e ulaştı

Tayfun Altuntaş
Editör
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