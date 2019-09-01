İstanbul Valisi Yerlikaya, balıkçıları karşıladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, denizlerde av yasağının sona ermesiyle dün gece "vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçı teknelerini karşıladı.

Vali Yerlikaya, 2019-2020 Su Ürünleri Av Sezonu'nun başlaması nedeniyle sezonun ilk avından dönen balıkçıları karşılamak üzere Beylikdüzü Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde düzenlenen programa katıldı.

Burada balık mezatında bulunan Yerlikaya, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "vira bismillah" diyerek av sezonunu açtığını ve balıkçıları dualarla, temennilerle uğurladığını hatırlattı.

Yerlikaya, şafak vakti su ürünleri haline geldiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"İlk mezatı açıyoruz. Marmara'nın kurusu sizi çok özlemiş, bütün İstanbulluları özlemiş. İstavrit şu anda ilk tekneden geldi, mezatı açıyorum. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum. 300 liradan kasasını açıyorum. Buyurun alana, satana hayırlı olsun."

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı da ettiği duada, şu ifadeleri kullandı:

"Balıkçı kardeşlerimiz bu sezon boyunca inşallah sağlık, afiyet içinde denize açılsınlar. Vira bismillah dediler. Senin izninle, himayenle demir attılar, sezon boyunca inşallah bereketli şekilde seyahatleri devam etsin. Ya Rabbi, onları muhafaza eyle, denize açıldıkları takdirde sağlık, afiyet içinde hem kazanarak hem de salimen hiçbir kaza görmeden evlerine, ailelerine, sevdiklerine dönmeyi nasip eyle. Döndüklerinde de sevdiklerini sağlık, afiyet içinde bulmayı nasip eyle."

Dua sonrası toplu fotoğraf çektirilmesinin ardından çorba ikram edildi.

Programa, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, Beylikdüzü Kaymakamı Mustafa Altınpınar ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık katıldı.

Kaynak: AA