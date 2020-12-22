İstanbul Valisi Yerlikaya güzel haberi verdi: Salgın ikinci dalgadaki zirve noktasını geride bıraktı

Son dakika...Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler sonuç vermeye başladı. Hayat Eve Sığar Uygulamasında risk haritasının yavaş yavaş kırmızıdan yeşile dönmesi verilere de yansıdı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada," Covid-19 salgının ikinci dalgasının zirve noktasını geride bıraktık. Hastanede yatan sayısı yüzde 40 oranında, yoğun bakımda yatan sayısı yüzde 25 oranında azaldı. Önlemlere uyup, izolasyon kurallarını uyguladıkça, salgının seyriyle ilgili inşallah size hep iyi haberler vereceğiz." dedi.

#Covid_19 salgını ikinci dalgasının zirve noktasını geride bıraktık.



Hastanede yatan sayısı %4️⃣0️⃣ oranında, yoğun bakımda yatan sayısı %2️⃣5️⃣ oranında azaldı.



Önlemlere uyup, izolasyon kurallarını uyguladıkça, salgının seyriyle ilgili inşallah size hep iyi haberler vereceğiz. pic.twitter.com/tx0olslQJq — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 22, 2020

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