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  3. İstanbul Valisi Yerlikaya güzel haberi verdi: Salgın ikinci dalgadaki zirve noktasını geride bıraktı

İstanbul Valisi Yerlikaya güzel haberi verdi: Salgın ikinci dalgadaki zirve noktasını geride bıraktı

Son dakika... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte salgının ikinci dalgasının zirve noktasını geride bıraktığını ifade ederek hastanede yatan hasta sayısının yüzde 40, yoğun bakımda yatan kişi sayısının da yüzde 20 oranında azaldığını kaydetti.

İstanbul Valisi Yerlikaya güzel haberi verdi: Salgın ikinci dalgadaki zirve noktasını geride bıraktı

Son dakika...Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler sonuç vermeye başladı. Hayat Eve Sığar Uygulamasında risk haritasının yavaş yavaş kırmızıdan yeşile dönmesi verilere de yansıdı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada," Covid-19 salgının ikinci dalgasının zirve noktasını geride bıraktık. Hastanede yatan sayısı yüzde 40 oranında, yoğun bakımda yatan sayısı yüzde 25  oranında azaldı. Önlemlere uyup, izolasyon kurallarını uyguladıkça, salgının seyriyle ilgili inşallah size hep iyi haberler vereceğiz." dedi.

 

 

 

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Tayfun Altuntaş
Editör


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