İstanbul Valisi Yerlikaya: "Yıkılan binanın 3 katı kaçak"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yıkılan binanın 5 kat ruhsatlı olduğunu, son 3 katının kaçak olarak yapıldığını ve iskanının bulunmadığını açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Kartal'da çöken binanın enkazında incelemelerde bulundu. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Yerlikaya, "Enkaz altında yaralılara ulaşmak için ekiplerimiz çalışıyor. 3 dakika içinde ekiplerimiz, itfaiyelerimiz, arama kurtarma ekiplerimiz buraya geldi. Arama kurtarma çalışması önemli bir iş. Mahallelinin burada arama kurtarma çalışmasının sessiz ortam olması için bize yardımcı olmaları lazım. Arama kurtarma oluncaya kadar burada çalışmaya devam edeceğiz. Duamız enkaz altında kalan kardeşlerimiz için. İnşallah onları sağlıklı şekilde enkaz altından çıkarmak en büyük temennimiz" şeklinde konuştu.

Binada kaç kişinin yaşadığına ilişkin sorulara da yanıt veren Vali Yerlikaya, "Adrese dayalı nüfus sisteminde buranın zemin artı 7 kat 14 daireli olduğu, 43 vatandaşın kayıtlı olduğunu biliyoruz. Aynı şeklide Kartal Belediye Başkanı ve İmar Şube Müdürüyle görüştüm. Buranın 1992 yılında 5 katlı ruhsat olduğunu, daha sonra 3 kat kaçak yapıldığını ve iskansız olduğunu söylediler. Üzücü olan bu" ifadelerini kullandı.

Yaşanan olayın sebebini araştırdıklarını vurgulayan Yerlikaya, "İtfaiye dairesi bütün mühendisler burada. Olay çok sıcak odaklandığımız bir konu şu an can. Onları bir an önce oradan almamız lazım" dedi.

Yerlikaya, binanın zemin katında yer alan tekstil atölyesinin ruhsatının bulunmadığını da kaydetti.

Kaynak: İHA