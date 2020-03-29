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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan "48 saat hiç çıkma" çağrısı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbullulara "48 saat hiç çıkma" çağrısında bulundu.Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:"Meydanlarımızı kuşlara, sahilimizi martılara bıraktık. Bu güzellikleri doyasıya yaşamak ve sevdiklerimizle...

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan "48 saat hiç çıkma" çağrısı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbullulara "48 saat hiç çıkma" çağrısında bulundu.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Meydanlarımızı kuşlara, sahilimizi martılara bıraktık. Bu güzellikleri doyasıya yaşamak ve sevdiklerimizle paylaşmak için, sağlığın, ailen, sevdiklerin, İstanbul ve ülkemiz için '48 saat hiç çıkma', ' Evinde kal İstanbul."

Kaynak: AA




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