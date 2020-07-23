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  3. İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Ayasofya'da alınacak tedbirlerle ilgili açıklama!

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Ayasofya'da alınacak tedbirlerle ilgili açıklama!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya Cami avlusunda gerçekleştirdiği basın açıklamasında yarın saat 10.00'dan itibaren açık olacak Ayasofya Camii'nde kılınacak Cuma namazı için alınacak tedbirleri açıklayıp sabaha kadar açık olacağının da müjdesini verdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yarın açılacak olan Ayasofya Camii açılışı nedeniyle alınan tedbirleri yaptığı basın toplantısında duyurdu. Ali Yerlikaya, "Alanda hazırlık çalışmalarımız devam ediyor. Fatih Belediyemiz tarafından salgın önlemleri nedeniyle namaz kılınacak alanlarda saf düzeni işaretlemesi, bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve sabah saatlerine kadar tamamlanacaktır. Namaz kılınacak alanlara, misafirlerimizin girişleri yarın, yani Cuma günü sabah saat 10.00'dan itibaren başlayacaktır." şeklinde konuştu.

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23 Temmuz 2020 Perşembe 11:24
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